La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a Firenze

Tappa a Firenze per Sfera Ebbasta, pronto ad accogliere l’ennesimo tutto esaurito del suo tour Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sfera Ebbasta è il rapper più amato da ormai molti anni. La sua musica riesce a riflettere i sentimenti dei giovani e dei giovanissimi, che spesso lo prendono come esempio. Al di là dei tatuaggi e degli eccessi, infatti, Sfera Ebbasta nelle sue canzoni riesce spesso a descrivere la quotidianità dei giovani, a esternare talvolta i malesseri delle nuove generazioni. Ovviamente, non mancano i tratti tipici del rap come l’ostentazione della ricchezza e un linguaggio che fa ampio uso di licenze artistiche e metafore, oltre che di immagini violente. In pochi avrebbero scommesso sulla sua affermazione in campo musicale, tanti credevano si trattasse solo di un fenomeno passeggero e, invece, Sfera Ebbasta a distanza di oltre dieci anni continua a essere sulla cresta dell’onda e i giovanissimi che hanno iniziato a seguirlo quando ha iniziato a fare rap ora sono adulti, in molti casi genitori, proprio come lui. Il concerto di Sfera Ebbasta a Firenze fa parte del tour autunnale del cantante per la promozione del nuovo lavoro.

Sfera Ebbasta in concerto a Firenze, la scaletta approfondimento Sfera Ebbasta è diventato papà, è nato il figlio Gabriel: la foto Di sicuro, a Sfera Ebbasta non mancano le canzoni per realizzare una scaletta che incontri il gradimento del pubblico. Sono innumerevoli i brani che il rapper ha realizzato nella sua carriera che, sebbene non sia ancora particolarmente lunga, può comunque vantare importanti successi e canzoni da hit. Il pubblico che assiste ai concerti di Sfera Ebbasta, però, non si vuole limitare ad ascoltare i brani di maggior successo, spera che l’artista porti sul palco anche quelli più di nicchia, quelli che si incastrano nelle tracklist degli album e che non diventano singoli, pur diventando dei capisaldi per i fan che ne apprezzano la musica. Il rapper questo lo sa molto bene a giudicare dalla scaletta che ha realizzato per il concerto di Firenze, in cui si alternano i brani più recenti con quelli più datati, in un’alternanza che ha finora incontrato l’apprezzamento del pubblico. Non è stata diffusa la scaletta ufficiale del concerto di Sfera Ebbasta a Firenze ma, basandosi sugli altri concerti, l’ordine di uscita delle canzoni dovrebbe essere molti simile a questo: Intro

Tik tok

Abracadrabra + Macarena

$€

Baby

Bottiglie privè

Tran tran

Sciroppo

Cupido

Mademoiselle

s!r!

Piove

Hace calor

Rockstar

Nuovo range

Ricchi per sempre

Visiera a becco

M’manc

Calipso

Notti

Ciny

Per davvero

Mamma mia

Mi fai impazzire

HBD

Pablo

Concerti di Sfera Ebbasta approfondimento “Famoso Tour”, Sfera Ebbasta è voce e “Rockstar” di una generazione Dopo la data di Firenze, Sfera Ebbasta è atteso a Milano per il concerto al Forum di Assago, alle porte della metropoli lombarda, e poi a Torino. I biglietti per il concerto nel capoluogo piemontese sono andati sold-out rapidamente mentre qualche biglietto è ancora disponibile per Milano ma ne sono rimasti pochi.