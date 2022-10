Justin Bieber rinvia il Justice World Tour al 2023

Il Justice World Tour è rinviato al 2023. Dopo aver annunciato la cancellazione di 12 concerti fino al 12 ottobre, Justin Bieber, che continua a lottare contro la sindrome di Ramsay Hunt, ha dato notizia di un nuovo slittamento anche per le tappe successive della sua tournée mondiale, incluse quelle programmate a Bologna per il 27 e il 28 gennaio.

Rinviato una prima volta per Covid

Il tour di Bieber ha una storia particolarmente tormentata. Inizialmente previsto per il 2020 era stato rinviato per Covid, era ripreso nel febbraio 2022 da San Diego per far tappa in 10 Paesi di 3 continenti diversi prima che i problemi di salute della popstar canadese ne frenassero ancora una volta la corsa. Bieber era tornato a esibirsi in estate, cantando anche a Lucca, prima di un nuovo stop.