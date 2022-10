La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a Casalecchio di Reno

Sfera Ebbasta in concerto con una scaletta lunga e articolata tra brani nuovi e di repertorio Condividi

Prosegue il tour di Sfera Ebbasta, che da questa estate è in tournée in tutta Italia. Il rapper è uno degli artisti più amati dai giovani e dai giovanissimi, come dimostrano i sold-out registrati in tantissime date. Da alcune settimane, il rapper ha iniziato il tour indoor nei teatri, nei palazzetti e nei club e anche per questa nuova sessione sta registrando grandi successi con biglietti in rapido esaurimento. Il successo di Sfera Ebbasta resiste da molti anni, tanto che ora si può dire che sia un artista trasversale, dato che i giovanissimi che hanno iniziato a seguirlo quando lui era all'alba della sua carriera sono cresciuti ma ci sono già le nuove leve di adolescenti che lo considerano un idolo.

Sfera Ebbasta in concerto a Casalecchio di Reno, la scaletta approfondimento Sfera Ebbasta è diventato papà, è nato il figlio Gabriel: la foto Il repertorio di Sfera Ebbasta è piuttosto ampio, nonostante sia piuttosto giovane, ha alle spalle una carriera importante, che l’ha portato a realizzare numerosi pezzi di grandissimo successo. Tuttavia, le sue scalette non si compongono mai di sole hit, perché l’artista è spesso abituato ad alternare pezzi nuovi e datati, molti dei quali di nicchia, in modo da assecondare anche i suoi fan più esigenti, quelli che si allontanano dalle canzoni più commerciali. Anche per questo motivo Sfera Ebbasta riesce a soddisfare tutte le volontà dei fan e a rendere felici tutti quelli che partecipano ai suoi concerti. Anche se non è stata ufficializzata, la scaletta del concerto di Casalecchio di Reno non dovrebbe discostarsi da quella delle date precedenti: Intro

Tik tok

Abracadrabra + Macarena

$€

Baby

Bottiglie privè

Tran tran

Sciroppo

Cupido

Mademoiselle

s!r!

Piove

Hace calor

Rockstar

Nuovo range

Ricchi per sempre

Visiera a becco

M’manc

Calipso

Notti

Ciny

Per davvero

Mamma mia

Mi fai impazzire

HBD

Pablo

Concerti Sfera Ebbasta approfondimento “Famoso Tour”, Sfera Ebbasta è voce e “Rockstar” di una generazione Dopo la data di Casalecchio di Reno, Sfera Ebbasta è atteso per un concerto evento al Mediolanum forum di Assago, alle porte di Milano. Il concerto è già sold out ed è al momento l’ultimo in calendario per Sfera Ebbasta, anche se non si esclude vengano aggiunte nuove date.