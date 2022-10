La scaletta del concerto di Marracash a Napoli

Marracash in concerto a Napoli, la scaletta

Il repertorio che Marracash è riuscito a costruire negli anni è un tesoretto importante per il suo futuro, perché gli permette di avere basi solide per continuare a realizzare progetti artistici di valore e avere un percorso storico importante da proporre ai suoi fan durante i live. Sebbene la produzione di Marracash non possa definirsi variegata in riferimento al genere musicale, lo è sicuramente dal punto di vista delle tematiche affrontate, che spaziano dall’amore alla denuncia sociale. In tutto questo, Marracash ha dovuto pescare da questo grande archivio per realizzare la scaletta del suo tour autunnale e, di conseguenza, anche del concerto di Napoli e non può che dirsi soddisfatto del risultato finale che ha ottenuto, visto che è riuscito ad armonizzare con successo i brani più datati con quelli più recenti, creando un percorso musicale che accompagna gli spettatori del concerto in un viaggio attraverso la sua evoluzione, crescita e maturazione artistica. Benché non sia stata diffusa la scaletta ufficiale del concerto di Napoli, rifacendosi a quella dei concerti precedenti, l’ordine di uscita delle canzoni non dovrebbe discostarsi troppo da questo: