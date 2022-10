Dancæstral, Every Outcome si disvela nella bolla misteriosa: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Siamo un gruppo musicale nato nel 2014 in provincia di Cagliari (Sardegna), attualmente composto da Diego Piu (voce e chitarra); Marco Diomedi (chitarra e cori); Andrea Rocca (basso e cori); Marco Melis (batteria e cori). Dancæstral (si pronuncia daːnsɛs.tɹəl) è la combinazione delle parole ‘Dance’ e ‘Ancestral’. La loro unione esprime una danza puramente istintiva, dove il corpo si muove libero, guidato solo dal coinvolgimento emotivo prodotto da una musica trascinante. Questo è ciò che succede quando si è presi dalla foga o si è estasiati mentre si suona o si assiste ad un nostro live. La musica dei Dancæstral nasce per provocare questa reazione puramente umana, primordiale e istintiva che si scatena quando ci si lascia andare ad essa, liberi da tutti gli oggetti, le convenzioni e gli schemi che ci assorbono, limitano, ostacolano. I suoni coinvolgono tutto il corpo che si muove in modo scoordinato, bizzarro e senza senso. Cadono le barriere, le aspettative verso gli altri, la paura di mostrarci. In questi momenti siamo solamente la “canticchiante e danzante m***a del mondo” come direbbe Tyler Durden di Fight Club.



Quando questo accade, quello che esce fuori è una contaminazione tra atmosfera,

adrenalina, rabbia ed estro; ciò che a noi piace definire appunto: ‘Dancæstral’. Nel

Febbraio del 2018 abbiamo pubblicato il nostro primo EP intitolato Rimargina che in 7

tracce affronta tematiche incentrate su diversi aspetti della vita e su come le persone si rapportano ad essa: dalla difficoltà di lasciarsi dietro il passato, da cui ne conseguono nostalgia, rimpianto e dolore (vedi Gone by in Time and no longer existing); al disdegno e al rifiuto verso l’omologazione sociale (The Thickset), passando attraverso l’eterno dilemma esistenziale riguardante la vita dopo la morte (Life like Bridge); fino ad arrivare all’introspezione e ai rimorsi causati dall’istinto e dalla propria indole (Leydig). Tutto in una chiave musicale che trae ispirazione dal Rock alternativo, l’ Heavy metal, il Progressive e il Rock psichedelico. Successivamente siamo stati molto impegnati nell’attività live in tutta l’isola, fino alla scrittura e alla realizzazione del nostro primo full lenght The Ancestor nell’Ottobre del 2021. “The Ancestor” è un concept album che gravita intorno all'idea ipotetica secondo la quale ogni essere vivente sia dominato da un'entità denominata “Cordycep”, in riferimento a ciò che comunemente chiamiamo “anima”. Con la morte dell'organismo ospitante, il Cordycep si trasferisce in un nuovo essere vivente prossimo alla nascita e prosegue il suo viaggio influenzandone l'esistenza con strascichi e sfumature derivanti dalla vita appena conclusa. Da ciò scaturisce il senso di impotenza verso i propri difetti caratteriali o la frustrazione provocata dal non aver la piena padronanza di sé stessi, delle proprie emozioni e intenzioni. Every Outcome, di cui presentiamo il video ufficiale, è il singolo più rappresentativo del concept; in uscita tra il 14 e il 15 Ottobre. Più specificamente in questo brano si analizzano la rabbia derivata dall’impotenza nei confronti del nostro “Io” fittizio, e il fastidio dato dall’essere manovrati dal cordycep (l’anima) e non poterci fare nulla. Il video, scritto e diretto dal regista Stefano Angioni e prodotto da noi, Stefano e Guido Montaldo (editor), è ambientato in un mondo distopico, ispirato a film come L'esercito delle 12 scimmie, in cui si intrecciano vari scenari tra cui una fuga disperata in una foresta e l'attività di 4 chimici all'interno di una serra le cui coltivazioni sono sconosciute, il tutto intervallato dalla band che esegue il brano e viene filmata e riprodotta da una sfera misteriosa. Al suo interno si cela il significato di Every Outcome, ma non vi diciamo di più e vi auguriamo una buona visione.