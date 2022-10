Pinguini Tattici Nucleari, il testo di "Ricordi"

Pinguini Tattici Nucleari, il significato di “Ricordi”

Il nuovo singolo della band di Bergamo racconta la storia di una coppia in cui la donna sta perdendo la memoria, i ricordi della sua vita. "A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza. Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. Versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani” ha spiegato Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, parlando del nuovo brano.