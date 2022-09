Morto a 62 anni il tenore Edoardo Guarnera

L’annuncio della sua scomparsa

La notizia della morte di Edoardo Guarnera è stata un fulmine a ciel sereno per chi lo ha sempre seguito, come spiegato dal post pubblicato su Facebook da parte della sua famiglia: "Cari tutti, con immenso dolore comunichiamo che Edoardo si è spento oggi in pace. Ci spiace se a molti la notizia giunge improvvisamente così. È stato altrettanto improvviso per noi cari. E sembra impossibile. Un grande cuore, un talento, una bontà unica: è stato un dono nelle nostre vite. Edo farà parte di noi per sempre". I funerali dell’artista romano, come spesso accade per personalità di questo genere, si terranno alla Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) a Piazza del Popolo, a Roma venerdì 30 settembre alle ore 12:00.