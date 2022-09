Gazosa, Gentleman racconta una relazione tossica all'ultimo round

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È conclamata la voglia dei Gazosa di ribadire il loro ritorno sulle scene; e questa energia la manifestano ancora una volta in musica, nel nuovo singolo che ha il sapore premonitore di una sorpresa futura, del grande salto, una nuova fase della loro carriera. Il nuovo singolo è Gentleman (distribuito da Believe Digital) e prodotto e arrangiato da Paolo Valli, in rotazione radiofonica e disponibile nei digital store.

approfondimento

Gazosa, un ritorno rock raccontando L'Italiano che ha sedotto il mondo

Federico Paciotti, voce e chitarra della band, spiega il concept del brano che racconta una relazione tossica all’ultimo round: “Occorre aver la forza di essere consapevoli, di guarda la realtà senza filtri, cercando di capire se il partner che abbiamo al nostro fianco sia quello giusto o frutto di una nostra idealizzazione. Anche in un momento di difficoltà, inconsci dei pericoli, bisogna andare avanti perché la vita continua e ci riserva incontri, esperienze, il bello dell’incognito”. È un canto di autostima ferita, colpita, rinata e rigenerata; di liberazione, quando si arriva al momento più conscious della relazione: la fine o la via di ritorno. Nonostante sia una canzone rock, a ribadirlo è la batteria incalzante di Vincenzo Siani, presenta anche vibrazioni pop (sul tracciato del repertorio Gazosa) e atmosfere crude, dure. Nei prossimi giorni uscirà il videoclip Gentleman, diretto da Valerio Matteu, prodotto da Diego Castelli, con la partecipazione dell’attrice Assol Calò.



In concomitanza con la pubblicazione del brano, la band annuncia le prime tappe del Gentleman tour, per festeggiare con il pubblico la loro reunion, dal vivo nei teatri d’Italia. Nel frattempo i Gazosa, prima band italiana che ha cambiato il gioco del pop 2000, sono al lavoro per il nuovo progetto discografico, che sarà pubblicato nel 2023.



G E N T L E M A N T O U R



15 ottobre | FOLIGNO @Auditorium San Domenico



20 ottobre | ANCONA @Teatro Panettone

29 ottobre | TERAMO @Teatro Comunale

14 novembre | CAMPOBASSO @Teatro Savona

23 novembre | ORVIETO @Teatro Mancinelli