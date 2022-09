Måneskin, il 7 ottobre arriva il nuovo singolo, The Loneliest

Come sempre la band si è affidata ai canali social per seminare qualche traccia e rivelare un frammento di testo

I Måneskin affidano a un breve video con scritte a mano, con una grafia quasi da monaco amanuese che riporta parti del testo, l'annucio dell'uscita, il prossimo 7 ottore di in nuovo singolo: si intitola The Loneliest e potrebbe essere una ballad romantica. Il messaggio è vergato con inchiostro nero su sfondo azzurro, la mano pare frettolosa nella scrittura creando un effetto asimmetrico reso ancora più crepuscolare da un qualcosa che può essere pioggia o lacrima.

approfondimento

Ad aumentare l'entusiasmo dei fan c'è la speranza che The Loneliest (già disponibile in pre-order) potrebbe essere un germoglio dell'album che verrà. Quello che a ora conosciamo è solo una parte di testo: "Sarai la parte più triste di me, una parte di me che non sarà mai mia , è ovvio che questa notte sarà la più solitaria, sei ancora l’ossigeno che respiro. Io vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi ,questa notte è una tortura, sarà la più solitaria".