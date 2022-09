Liam Gallagher si racconta, tra gli anni '90 e C'Mon You Know

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Liam Gallagher e i ricordi degli anni ‘90…

Non so, alcuni potrebbero essere in grado di ricordare, ma ci sono un sacco di persone che fingono là fuori, non è vero? Che a quanto pare pretendono, vogliono essere rock 'n' roll, fanno uso droghe e così via, ma ovviamente sorseggiano Lucozade, Fruit Pastilles e altro. Io sono uscito di testa negli anni '90, e c'è un sacco di gente con grandi ricordi degli anni '90 e penso...beh, eri davvero così rock 'n' roll allora, amico?. Ci sono un sacco di persone così, che possono parlare degli anni Novanta in questo modo. Capisci cosa intendo? Per circa quattro ore. Davvero io non ricordo perché mi stavo sballando.

Scrivere un libro di memorie?

Non avrei la minima idea di come scrivere un libro. Non per la scrittura, ma per la memoria e tutto il resto. E anche Keith Richards, sai, ovviamente ha fatto uso di droghe, ma non lo so, amico. Sono tutti pieni di me**a, credo. Quindi no, non riesco a ricordare. Non voglio ricordare.

Cosa dici del tuo tweet sul supergruppo di John Squire?

Sì, è vero. Seriamente, amico. Ma prima abbiamo delle cose da fare, e lui ha delle cose da chiarire e così via. Ma sì, sicuramente farò qualcosa prima o poi.

Quindi ne hai già parlato un po'?

Forse, sì. Probabilmente l'ho fatto a Knebworth, credo, se riesco a ricordare qualcosa. Ma no. Si è parlato di qualcosa. Forse. Ma senza fretta. È un amico, gli voglio bene. Quindi se ha qualche brano da cantare, io sono il ragazzo giusto.

Liam Gallagher è protagonista di grandi spettacoli dopo gli Oasis.

Beh anche con gli Oasis eravamo grandi. Capisci cosa intendo? E ci hanno tolto il terreno da sotto i piedi a causa dei piccoli capricci di Noel e delle persone che gli stavano intorno e che raccontavano bugie e cose del genere. E poi hanno fatto finta di niente per un po'. E credo che ora la gente si sia ricreduta e abbia pensato...ah, non è stato lui a fare lo spocchioso. Io sono in sintonia con i fan. O con la gente, e ovviamente con la musica è buona. Capisci cosa intendo? Non dico che sia la cosa migliore di sempre, ma è decente. Credo che la gente possa capire da dove arrivo.

Cosa dici della tua Home Session cover di "Don't Want To Be A Soldier" di John Lennon?

Abbiamo fatto una cover, confermo. C'è anche Little Barrie, ed è un vero e proprio rock'n'roll spinto.

Come sta la tua voce a 50 anni?

La questione principale per me è che ovviamente fumo, bevo e mi faccio coinvolgere, a differenza di altre rockstar. E lo faccio da quando avevo 14, 15 anni. Potrei aver fatto sei mesi di pausa un paio d'anni fa per prendere una boccata d’aria, ma di solito bevo, fumo e tutto il resto.

Una sola pausa negli ultimi 25 anni?

Negli ultimi 30 ho avuto sei mesi di pausa. Quindi la mia voce è cambiata, e cambierà comunque nel corso degli anni. Ma è tutto lì. Capisci cosa intendo? È come se, non appena il microfono si accende, non appena il microfono è lì e tu vai a metterci il tuo timbro, senti che la voce esce. Se esce in modo apatico e devi davvero lottare per ottenerlo, allora è il momento di fare le valigie. Lì dentro c'è il diciassettenne, c'è il sedicenne pazzo, pronto a colpire, sai, è la mia anima canora. E ovviamente ci sono giorni in cui si hanno giornate storte. Ma per la maggior parte sono soddisfatto di come è la mia voce.

Racconta i suoi rituali da palco.

Prima di salire sul palco bevo mezza bottiglia di brandy. Ora ho fatto un passo indietro. Ma nell'ultimo anno mi sono fatto una bella scorpacciata di brandy con miele e acqua calda, e sono andato avanti un po'.

Quindi qualcuno a un certo punto ha visto quel filmato e ha detto: "Sai, potresti anche farlo con l'alcol". E tu hai pensato: "Davvero? Fatti sotto".

Sì e no. Ultimamente sono un po' malconcio sul palco, ma non direi nervoso. Capisci cosa intendo? Ma credo che invecchiando si diventi un po' più...insomma non si è più così sicuri di sé. Quindi ho bevuto un brandy per rilassarmi un po'. E man mano che sono andato avanti, ho pensato, verso la settima o la sesta canzone "sì, questa è davvero buona, amico. Ne prenderò un altro". E poi quando arriva l'ottava canzone...quando hai fatto la ventesima canzone, hai finito una bottiglia.



Racconta il suo affetto per John Lennon

Non lo so, amico. La voce. Il luogo in cui mi trovavo all'epoca, mentre crescevo e andavo in giro con la famiglia. Tutto qui,. Sono stato risucchiato dai Beatles e poi sono stato risucchiato da lui, più che da George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr. Capisci cosa intendo? Era la sua voce, credo. Si. Era quello. La sua voce era bella, arrabbiata, e tutto il resto. Era bella.

Perché la cover di I Don't Wanna Be A Soldier Mama, I Don't Wanna Die?

Non lo so. Mi è sempre piaciuta e ho sempre pensato che sarei stato in grado di fare un buon lavoro, e l’ho fatto. Ha un suono magnifico. Penso che sia meglio dell'originale.

L'hai cambiata molto?

L'ho resa un po' più rilassata. È più vicina alle congas e cose simili. Quindi è un po' una vibe alla T. Rex. Un po' più groovy. Meno improvvisazione. Mi sembra che lui improvvisi su questo pezzo, ed è un po' ovunque. L'abbiamo un po' rafforzata.

Suonerai le canzoni degli Oasis?



Non posso suonare nessuna canzone degli Oasis alla chitarra. Posso suonare solo quello che faccio io. Non riesco nemmeno a suonare "Wonderwall". Non ci riesco, suono solo quello che suono io.