Vasco a San Siro, è uscito il video di Danti e Nina Zilli

Il video e i dettagli di Vasco a San Siro

approfondimento

Danti feat. Nina Zilli, più forte di un caffé...forte Vasco A San Siro

La canzone dura poco più di due minuti e mezzo e il video vede come protagonisti Nina Zilli e Danti. I due interpretano due malviventi piuttosto malridotti che escono da un supermercato in fiamme e sono braccati dalla polizia, che punta loro le pistole-laser. Nonostante il momento difficile e con la loro fine che sembra vicina, Danti trova il tempo di inginocchiarsi e tirare fuori dalla sua tasca un anello, come a voler chiedere a Nina di sposarlo. Quando tra i due sembra scattare il fatidico bacio, però, la polizia fa fuoco e li uccide. Vasco a San Siro si appresta a diventare un vero e proprio tormentone autunnale, ma le novità non finiscono qui. Come annunciato dall’artista su Instagram, infatti, ogni mercoledì (per l’occasione ribattezzato Dantedì) egli regalerà un contenuto speciale e inedito per segnare l’avvicinamento a quello che è stato definito il suo “ultimo disco”. Per quanto riguarda Nina Zilli, invece, sabato 24 settembre è attesa al Teatro Manzoni di Milano per un suo concerto.