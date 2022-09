Danti feat. Nina Zilli, più forte di un caffé...forte Vasco A San Siro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



"La gente che dorme , è la bugia che corre, perchè la verità ha le gambe corte.

Caffè nero bollente questa notte, non lo voglio dolce, meglio che sia forte". Dopo il successo di Tu & D'Io, Daniele Lazzarin aka Danti e Nina Zilli tornano insieme con la nuova hit Come Vasco a San Siro.



Daniele Lazzarin, in arte Danti, è un hitmaker italiano classe 1981, punta di diamante del roster dell'agenzia MK3 guidata dall'Avv. Manager Angelo Calculli -che cura, tra gli altri, gli interessi di Achille Lauro e Boss Doms. Il successo arriva già nel 2005 quando fonda il progetto TwoFingerz e comincia a collaborare con grandi artisti del calibro di Caparezza, Fabri Fibra, Max Pezzali, Fedez e Gue Pequeno. Oltre che produttore, Danti mette la firma come autore su diverse hit di Fabio Rovazzi, J-Ax, Fedez arrivando a totalizzare più di 20 dischi di Platino solo nel biennio 2016-2018. Oltre ad aver partecipato a diversi featuring, tra le sue altre attività meritano menzione le sue collaborazioni con Fiorello nel programma di Radio Deejay "il Rosario della sera" e in "Edicola Fiore" in onda su Sky. Dal 2017 scrive hit per Annalisa, Benji & Fede, J-Ax, Fedez e molti altri artisti, per poi riprendere il progetto da solista e mixare l’esperienza come autore e l’esperienza da frontman in un nuovo genere pop 2.0, collaborando con Nina Zilli, Raf, Fiorello, Luca Carboni e J-Ax.