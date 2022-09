Garbage, esce il doppio greatest hits "Anthology"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Sta per uscire un doppio disco dei Garbage, un greatest hits antologico di nome e di fatto: si intitola proprio Anthology.

Uscirà il prossimo 28 ottobre, pubblicato da BMG/Stunvolume, e raccoglierà 35 canzoni prese dal meglio della carriera di Shirley Manson e compagni.

La band fino a oggi ha dato alle stampe sette album in studio, l'ultimo uscito nel giugno 2021 e intitolato No gods, no masters. In una recensione da ben quattro stellette, il magazine statunitense NME ha elogiato il progetto come "non solo il miglior album dei Garbage in 20 anni, almeno, ma uno che si poteva fare solo adesso”, come ripreso dal giornalista Tom Skinner in un articolo appena apparso sul sito di NME.

Questo doppio disco in arrivo corona i trent'anni di attività dei Garbage. Non mancheranno all’appello le hit Stupid Girl, I Think I’m Paranoid, Why Do You Love Me, Only Happy When It Rains e tanti altri cavalli di battaglia dei Garbage.



La frontwoman Shirley Manson ha spiegato con le seguenti parole il motivo per cui lei e soci hanno deciso di uscire con un best of del genere, parole che sono state pubblicate anche sui profili social della band: “Questa antologia è testimonianza di quasi tre decenni di lavoro creativo insieme, della nostra tenacia collettiva e della nostra terrificante capacità come gruppo di resistere regolarmente all'umiliazione di rito”, si legge in una nota ufficiale della leader dei Garbage.

“Indipendentemente dagli inevitabili cambiamenti e dalle maree all'interno dell'industria musicale, siamo sorpresi di trovarci ancora qui, a fare dischi e girare il mondo. Ciò in gran parte è il risultato dell'incredibile supporto che riceviamo dai fan. A tutti e per tutto va il nostro amore e la nostra gratitudine”, aggiunge Shirley Manson.



