Garbage, pronto il nuovo disco: Shirley Manson annuncia l'uscita

La frontwoman parla del nuovo album, attualmente in fase di mixaggio: appuntamento per il prossimo anno

I Garbage stanno per tornare. Il gruppo alternative rock statunitense sta lavorando a un nuovo disco, attualmente in fase di mixing, che uscirà il prossimo anno. Ad annunciarlo è stata la frontwoman Shirley Manson, la quale si è raccontata in un’intervista concessa al “Rolling Stone”: “Stiamo rivedendo il nostro business e stiamo cambiando il modo in cui pubblichiamo i dischi rispetto a come lo abbiamo fatto negli ultimi otto anni. Al momento abbiamo anche un sacco di tour in programma, ma ovviamente non li possiamo fare”. Si riferisce al tour con Alanis Morissette per i 25 anni di “Jagged Little Pill”, ma le date sono state rimandate al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

L’artista di origini scozzesi ha poi proseguito: “Abbiamo ancora tre canzoni da ascoltare e poi abbiamo finito. Successivamente ci concentreremo sul lavoro d’insieme e inizieremo la pianificazione per il prossimo anno. Siamo davvero molto emozionati e siamo molto fiduciosi”. La 53enne ha parlato anche della sua depressione: “Mixare il disco è l’unica cosa che mi mantiene sana di mente, altrimenti le mie giornate sarebbero state senza forma durante il lockdown”.

GARBAGE PRONTI A TORNARE IN SCENA A QUATTRO ANNI DALL’ULTIMO ALBUM:

I Garbage hanno pubblicato sei album in studio nel corso di 27 anni di carriera, vendendo oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo. Il loro ultimo disco è uscito il 10 giugno 2016: “Strange Little Birds” è stato accompagnato da un tour, caratterizzato anche da tre appuntamenti in Italia. La band ha regalato spettacolo nel nostro Paese anche l’anno scorso con due appuntamenti tra Roma e Gardone Riviera (in provincia di Brescia).

Tra i loro successi più importanti si segnalano “I think I’m paranoid”, “Push hit”, “Special”, “When I grow up” e “You look so fine”, tutte contenute all’interno del loro album più celebre, ovvero “Version 2.0”, pubblicato a maggio 1998 e di cui si è festeggiato il ventesimo anniversario un paio di anni fa. Altre hit impresse nella mente dei fan sono “Why do you love me” e “Bleed like me” (2005), ma anche “Stupid girl” presente nel disco d’esordio del 1995.

SHIRLEY MANSON E I GARBAGE: OLTRE VENT’ANNI SULLA CRESTA DELL’ONDA

La “rossa” Shirley Manson è la frontwoman dei Garbage, gruppo alternative rock nato nel 1993 a Wisconsin. Insieme alla leader della band cantano e suonano Butch Vig (batteria), Steve Marker (chitarra e tastiera), Duke Erikson (chitarra, basso, tastiera). C’è grande attesa da parte dei fan per il settimo album del quartetto, la loro ultima fatica artistica dopo aver segnato quasi tre decenni di musica con i dischi “Garbage” (1995), “Version 2.0” (1998), “Beautifulgarbage” (2001), “Bleed Like Me” (2005), “Not Your Kind of People” (2012) e “Strange Little Birds” (2016).