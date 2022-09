La scaletta del concerto di Elisa a Roma

Appuntamento immancabile per i fan della cantante, che porterà sul palco i suoi successi di ieri e di oggi Condividi

Sembra che, ormai, l'Italia si sia messa alle spalle il difficile periodo della pandemia. Anche se con qualche difficoltà, il mondo della musica si è rimesso in moto e sono tornati regolarmente tutti i concerti e gli eventi che il lockdown e le restrizioni ci avevano rubato. Ormai terminati i tour estivi, i cantanti hanno iniziato le sessioni autunnali e invernali, con concerti nei palazzetti e nei teatri di tutta Italia ed Elisa non fa eccezione. Dopo un'estate straordinaria, l'artista triestina continua i suoi live indoor, con una serie di nuovi concerti dei quali, alcuni, sono già sold-out. Questa sera, mercoledì 21 settembre, Elisa sarà live sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma con un concerto attesissimo e immancabile per i suoi fan.

Elisa in concerto a Roma, la scaletta approfondimento Jova Beach Party, Elisa canta "Luce" con Jovanotti Ci sono canzoni di Elisa che sono diventate dei pilastri della produzione musicale italiana, brani capaci di superare le barriere generazionali per imporsi tra le canzoni senza tempo. Una di queste, per esempio, è Luce (tramonti a nord-est) che è una poesia in musica capace di colpire le corde più profonde dell’anima. Ma è solo un esempio, perché il repertorio musicale di Elisa è sconfinato, frutto di decenni di carriera che l’hanno portata a dominare le classifiche in più d’una occasione. Per il tour che sta conducendo negli auditorium e nei palazzetti, Elisa ha strutturato una scaletta molto variegata, in cui ha elegantemente alternato brani più recenti, come l'ultimo portato a Sanremo 2022 con grande successo, e brani più datati che fanno parte della sua storia musicale e sono richiestissimi dai suoi fan. A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, l’ordine di uscita della scaletta dei brani di Elisa dovrebbe essere: Intro/Let me Show’s Rollin’ Come sei veramente Seta Palla al centro Rainbow L’anima vola A tempo perso Heaven Out of Hell Hallelujah (Leonard Cohen cover) Yashal Anche fragile Eppure sentire (un senso di te) Qualcosa che non c’è Gli ostacoli del cuore O forse sei tu Se piovesse il tuo nome I Feel It in the Earth Luce (tramonti a nord est) Stay No Hero Fuckin’ Believers Together Labyrinth A modo tuo

Concerti di Elisa Dopo Roma, Elisa è attesa in una serie di impegni in giro per l'Italia ma anche all'estero. Il prossimo 6 ottobre, infatti, la cantante si esibirà a Bruxelles e poi il 10 a Barcellona. Saranno settimane impegnative per la cantautrice triestina, che ha l'agenda piena per i prossimi mesi.