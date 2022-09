Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il sound electropop dei Serpenti ritrova in Cassandra le connotazioni sonore energiche dei primi dischi del duo unendosi ai testi e alle atmosfere che caratterizzano il loro nuovo percorso musicale. Il tema principale del brano riguarda la figura mitologica di Cassandra, personaggio associato al pessimismo coniugato al futuro. La voce di Malika Ayane, ospite del brano, dona elegante raffinatezza ad un tema così antico quanto attuale: “Si può fare di peggio con la fantasia tra quello che è perso o che è scappato via”.



I Serpenti, Luca e Gianclaudia, raccontano come è avvenuto l’incontro artistico con Malika: “Durante una cena ci siamo ripromesse di scrivere insieme (visto che sia io che Luca facciamo gli autori per altri artisti) e dopo molto ci siamo ritrovati a pensare ad un feat. Un giorno Malika era da noi in studio e, durante una pausa mentre bevevamo qualcosa, le stavamo raccontando del nostro progetto di scrivere brani legati alla mitologia e lei disse...Bello! Se fate un pezzo su Cassandra, io ci sono! Nemmeno a farlo apposta, stavamo proprio lavorando sulla figura di Cassandra… insomma a colpi di incontri, incastri e whatsapp l’abbiamo portata a casa”.