La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti ad Agrigento

Eros Ramazzotti torna in tour dopo alcuni anni e dopo la data zero di Sevilla, il cantautore romano si riprende il palco anche delle principali location italiane. Sabato 17 settembre Eros Ramazzotti si prenderà la scena al Teatro Valle dei Templi di Agrigento con una data del suo World Tour Premiere. L'attesa è altissima in tutto il Paese per il ritorno al live di Eros Ramazzotti, che da oltre quarant'anni è uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati Passano gli anni, ma lo zoccolo duro di appassionati e di fan del cantante non perde l'entusiasmo nei confronti e lo dimostra il fatto che ci siano già date sold-out. La pandemia ha rallentato, per un periodo anche fermato, la musica ma non la passione e lo dimostra lo stesso Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti in concerto ad Agrigento, la scaletta approfondimento Eros Ramazzotti, nuovo disco e tour: è tutto un Battito Infinito Il cantautore romano non ha reso pubblica la scaletta del suo concerto ad Agrigento e potrebbe non esserci nemmeno una scaletta unica per tutte le date, dal momento che Eros Ramazzotti potrebbe poter adattare l’ordine di uscita delle canzoni in base alla location in cui si esibirà. Ci sarà sicuramente l’alternanza tra i brani storici e quelli nuovi, anche inediti. Stando a quanto mostrato da Eros Ramazzotti a Siviglia, la scaletta potrebbe essere molto simile a questa: Battito infinito Ama Vita ce n’è Sono Dove c’è musica Un’emozione per sempre Più che puoi Stella gemella Se bastasse una canzone Madonna De Guadalupe I belong to you Solo con te Ogni volta che respiro Una storia importante Terra promessa Fuoco nel fuoco Un’altra te Sto pensando a te Favola Più bella cosa

Date concerti World Tour Premiere di Ramazzotti GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo Agrigento, Eros Ramazzotti è atteso a Verona per due date, poi a Lione, Parigi, Stuttgart, Forest. E poi ancora in Slovenia, Lussemburgo, di nuovo in Germania, Svizzera, Ungheria e Slovacchia. Le date italiane, oltre ad Agrigento e Verona, sono previste a Roma e Firenze.