Blanco all'Ippodromo di Milano: cosa c'è da sapere e la scaletta

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco , è in procinto di chiudere il Blu Celeste Tour 2022 che tante soddisfazioni gli ha regalato questa estate. La cornice che ospiterà i suoi ultimi due concerti è quella prestigiosa dell’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, nelle date di venerdì 16 e sabato 17 settembre ovviamente sold-out.

Blanco in concerto a Milano: ospiti e scaletta

approfondimento

Blanco è il testimonial globale della nuova campagna di Calvin Klein

Come avvenuto per le precedenti esibizioni, Blanco sarà accompagnato da Michelangelo, suo produttore e polistrumentista, oltre che dalla band composta da Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso. I due concerti di Milano, inoltre, saranno aperti da due giovani talenti della musica come Paulo, che si esibirà questa sera venerdì 16 settembre e Joseph, che canterà sabato 17 settembre. Per quanto concerne la scaletta, invece, Blanco non dovrebbe effettuare cambiamenti rispetto a quella canonica, per uno show di oltre due ore. Pertanto, andiamo a ricordare le canzoni che metterà in scena:

Mezz’ora di sole Paraocchi Figli di pu***na Sai cosa c’è Finché non mi seppelliscono Pornografia (Bianco paradiso) David Ladro di fiori Belladonna (Adieu) Nostalgia Notti in bianco Blu celeste Lucciole Amatoriale Ruggine Follia Mi fai impazzire Afrodite La canzone nostra Brividi Notti in bianco

Come si evince dall’elenco, appare due volte Notti in bianco. Non è un errore perché nei suoi concerti Blanco ha bissato l’esecuzione del brano, che i fan ascolteranno così due volte nel corso della serata. Immancabile, ovviamente, Brividi che gli ha garantito con Mahmood il successo nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, così come altre hit famose come Finché non mi seppelliscono, Blu Celeste (da cui prende il nome il tour) e Nostalgia.