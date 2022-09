Origami in cammino verso il cambiamento con Ottobre: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Ottobre” racchiude tutte le insicurezze e le incertezze che ognuno di noi può avere

durante un percorso di crescita, evoluzione e cambiamento. È uno sguardo a ciò che è stato, a ogni sacrificio fatto per uno scopo. Nel momento in cui è stata scritta ho pensato semplicemente ad una piccola valvola che riuscisse a drenare la pressione della vita quotidiana, parole che non fossero necessariamente di rivolta ma che

rappresentassero qualcosa di molto più personale, il giusto posto in cui posizionare

l’ultimo pezzetto del puzzle che manca prima dell’immensa soddisfazione personale.



Ognuno di noi è cresciuto in una società-borghetto, che cataloga come se fossimo un

prodotto, giusto valore giusta posizione. Invece no, ci sono ottimi operai che si spaccano la schiena perché li soddisfa, ci sono ottimi cuochi che non vedono l’ora di vedere le facce delle persone per capire cosa provano nel gustarsi i piatti che hanno preparato con passione, sacrificio e dedizione, ci sono persone che credono fermamente in quello che fanno e si impongono un obiettivo da conseguire in questa vita terrena. Nel momento in cui l’ho scritta stavo saltando nel vuoto e vivevo un più che importante cambiamento che stava avvenendo nella mia vita lavorativa. Facevo dieci ore al giorno come cameriere, e una volta finite le ore giornaliere correvo al corso per tatuatori e andavo a fare la gavetta in uno studio proprio ogni giorno.



Nel ritorno a casa e non potevo fare a meno di chiedermi: cosa mi spinge a massacrarmi così? Quante altre persone fanno i sacrifici che faccio io e perché? Alla fine ho deciso di saltare e ho cambiato vita aprendo la mia attività. Ho così realizzato

che davvero ogni sforzo, per quanto duro sia, ripaga sempre e che le circostanze difficili, i fallimenti e le ennesime porte in faccia ti formano, ti plasmano e aiutano a diventare tutto ciò che sei.