Bruce Springsteen, il nuovo album arriverà entro la fine del 2022

Bruce Springsteen, il nuovo album

Del nuovo album di Bruce Springsteen sappiamo solo quello che Jann Wenner ha dichiarato, nel corso di un’intervista con Billboard, in occasione della promozione della sua autobiografia Like A Rolling Stone. “Ci sono un sacco di cose buone, e c’è un sacco di spazzatura e cose banali” ha detto Wenner, parlando della musica contemporanea. “Onestamente, non penso che siano allo stesso livello del rock 'n' roll”. L'editore ha poi spiegato di essere ancora “bloccato con la musica che mi piaceva quando ero giovane. Datemi gli Stones!”. Ed è a questo punto che è arrivata la rivelazione a sorpresa. “Uno degli album che sta apprezzando particolarmente in questo momento è il nuovo disco di Bruce che uscirà questo autunno, e che è sbalorditivo. Lo sto ascoltando in questo periodo” ha ammesso, dando così una grande notizia a tutti gli amanti del Boss. Solo poche settimane fa si erano diffuse alcune voci in merito ad un possibile nuovo disco di Springsteen, che stando alle rivelazioni di alcuni collaboratori stretti del cantautore del New Jersey dovrebbe essere un doppio disco contenente cover di canzoni soul. La notizia era stata anche riportata dal podcast None But The Brave, anche se non c'è mai stata alcuna conferma. Se fosse così, non sarebbe la prima volta che Springsteen lavora ad un album di cover: già nel 2006 pubblicò We Shall Overcome: The Seeger Sessions nel quale interpretò molti dei brani resi celebri da Pete Seeger. L'ultimo album di Springsteen in ordine di uscita è stato invece Letter To You del 2020.