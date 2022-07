Bruce Springsteen, sold out i suoi concerti in Italia del 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo tanti anni di attesa era facile aspettarselo: le tre tappe italiane del tour europeo del 2023 di Bruce Springsteen and The E Street Band hanno avuto un grande successo di vendite, talmente straordinario che, con un anno di anticipo, i concerti programmati per giovedì 18 maggio al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara e domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma sono esauriti sulle piattaforme di vendita ufficiali e autorizzate Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, e per la tappa di martedì 26 luglio al Prato della Gerascia dell’Autodromo di Monza sono regolarmente in vendita i biglietti per i settori C1 e C2.



Chi non fosse riuscito ad accaparrarsi il biglietto può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. In nessun caso è opportuno rivolgersi a circuiti di secondary ticketing.

Ricordiamo che, come da normativa vigente, i biglietti sono nominali all’utilizzatore. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (Monza) fino alla mattina del giorno del concerto. I tre spettacoli saranno aperti da due supporter/special guest scelti da Barley Arts con il consenso dell’artista; tali ospiti sono in via di definizione e verranno comunicati in corso d’opera.



Le esibizioni dei due artisti nel pomeriggio aggiungeranno entertainment e valore all’attesa del concerto, senza nulla sottrarre alla durata del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band. Le aree concerti sono state strutturate in diversi settori, tutti a posto unico in piedi e nel rispetto delle normative attualmente in vigore per il pubblico spettacolo, ciascuno dotato di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone dedicate al relax. Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli incluse eventuali disposizioni inerenti alle misure anti-contagio Covid-19.



BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND 2023 TOUR



Giovedì 18 Maggio 2023

Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

Inizio concerti h. 19:30

SOLD OUT!!!



Domenica 21 Maggio 2023

Roma, Circo Massimo

Inizio concerti h. 19:30

SOLD OUT!!!



Martedì 25 Luglio 2023

Monza, Autodromo Nazionale di Monza / Prato della Gerascia

Inizio concerti h. 19:30

Biglietti (posto unico in piedi)

Pit C1: € 85,00 + prev.

Pit C2: € 85,00 + prev.



Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!