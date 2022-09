La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Moncalieri

Nessuno stop per Fabri Fibra, che continua con il suo Caos Live tour in giro per l’Italia: prossima tappa, Moncalieri

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Anche Fabri Fibra sta ultimando i suoi live dell’estate. Il rapper, uno dei capostipiti della cultura rap italiana, sta per concludere la sessione outdoor del Caos Live tour, che però nel suo caso avrà uno stacco molto limitato tra quella indoor e quella outdoor. Fabri Fibra è uno di quegli artisti che trae la sua massima ispirazione e carica proprio dal contatto col pubblico, pertanto per lui essere live è una ragione di vita. I due anni di stop imposti dalla pandemia di coronavirus hanno costretto Fabri Fibra e tutti gli altri artisti a rimanere lontani dal pubblico, a non esibirsi dal vivo e a non poter contare su quell’energia ed è anche per questo che ora lui, così come tutti i suoi colleghi, stanno cercando di recuperare il tempo perso, provano a ricucire quel rapporto che la lontananza in alcuni casi ha sfilacciato.