Tiziano Ferro, il testo della canzone La vita splendida

Prima di andare a spiegare nel dettaglio a chi si rivolga La vita splendida, andiamo a riportarne il testo:

Amati più che puoi

e poi amati come vuoi

e lascia stare chi ti punta sempre il dito

e lascia stare chi non lo ha capito

mettiti quel vestito

anche se dicono che non ti sta

smettila di dire sempre

che per ballare non hai più l’età

e poi chiediti come stai

da quanto tempo non lo fai

tu che eri una che vivevi d’istinto

ora al futuro ci credi a stento

tu che per sempre non esiste mai

che non esisti chi ama come noi

tu che più cadi più ritorni in piedi

tu alla fine ancora un po’ ci credi

ci credi

Da una vita così

che anche quando ti spettina

è splendida si

sembra quasi una corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando il traguardo scompare

splendida si, splendida



Splendida malinconia

splendida quella bugia

che ti tiene prigioniera da vent’anni

aggrappata ad una fotografia

splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu

splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più

di più

Da una vita così

che anche quando ti spettina è splendida si

è una specie di corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando va tutto a put***ne

anche se a volte vorresti morire

Come è facile

dirsi bugie quando piove

e tu ti senti sola

Ma una vita così, io la voglio lo stesso una vita così

a pensarci mi vengono i brividi

ma io la voglio cantare

anche quando l’orchestra scompare

la la laaaa la la laaaa

la vita splendida

Tiziano Ferro in prima persona, nel presentare il suo nuovo singolo, ha spiegato ai fan il significato della canzone. Il brano è dedicato a una sua cara amica d’infanzia con la quale è cresciuto e si è confrontato a ogni età, dai 20 ai 30 passando per i 40 anni. I due si sono raccontati le loro incertezze, ma anche i momenti più belli e quelli più difficile. La vita splendida è quindi una canzone dedicata all’amicizia.