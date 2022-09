È quasi alla conclusione Superstar, il tour 2022 di Achille Lauro . Tappe speciali per il cantante romano, che sebbene sia sulla scena musicale da alcuni anni, non si era mai esibito nelle piazze italiane . Un vero e proprio debutto dal vivo , immerso nel suo pubblico, quello che ha sperimentato Lauro nelle quasi 19 tappe del tour che l’ha visto impegnato in tutta Italia nei mesi di luglio e agosto. Partito il 3 luglio dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Torino, il cantante e performer ha registrato grande affluenza ai suoi concerti in giro per le piazze dello Stivale. Un successo che arriva dopo la delusione dell’Eurovision song contest, al quale si era presentato sotto la bandiera di San Marino. Al termine dell’evento, Lauro aveva dichiarato di voler tornare a pensare solo alla musica e gli appuntamenti che lo hanno visto solcare i palchi di tante città italiane ne sono stati la dimostrazione.

Achille Lauro a Taranto, la scaletta

La tappa numero 19 del Superstar tour vede il cantante salire sul palco la sera di giovedì 8 settembre a Taranto, in occasione della seconda serata del MediTa Festival, kermesse organizzata dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e la Regione Puglia. A fare da sfondo all’evento sarà la caratteristica Rotonda del Lungomare di Taranto. La scaletta del concerto di Achille Lauro a Taranto ripercorre la carriera del cantante, dai primi successi che l’hanno fatto conoscere al grande pubblico fino alle ultime sperimentazioni. Nei concerti del Superstar Tour Lauro si esibisce in quasi 30 brani, selezionati dallo stesso cantante con molta attenzione per fornire al suo pubblico un dipinto variegato della sua espressione musicale. Non mancano i brani più ritmati e conosciuti, intervallati da ballate più intime, che il pubblico è sembrato apprezzare, tanto da far registrare il sold out in numerose date in pochi giorni. Non è stata pubblicata la scaletta ufficiale del concerto di Achille Lauro a Taranto, ma la base dei brani selezionati è sempre stata la stessa per i concerti che il cantante ha tenuto durante il tour. Ecco quindi l’ordine di uscita più probabile: