La scaletta del concerto di Gianna Nannini a Vicenza

Gianna Nannini è la dama del rock italiano. Nel nostro Paese sono poche le donne che nel corso degli anni sono riuscite a imporre la loro arte nel panorama musicale e lei fa parte di quella straordinaria élite che da decenni realizza successi immortali. Sono centinaia le canzoni realizzate da Gianna Nannini in quasi 50 anni di carriera e tra le peculiarità della cantante c’è la capacità di spaziare tra svariati temi, anche di denuncia sociale ma non solo. Infatti, in diverse occasioni Gianna Nannini ha dato scalpore con i testi delle sue canzoni, basti pensare ad America. La cantautrice di Siena è un’artista libera, che non si lascia ingabbiare dagli schemi e nel corso degli anni ha sempre trovato la chiave giusta per raccontare, a modo suo, il mondo che la circonda. Per questo motivo le canzoni di Gianna Nannini sono spesso un’espressione del tempo ma da questo sono anche slegate, diventando dei brani capaci di trapassare le generazioni e diventando inni di libertà e anticonformismo. Tutto questo si ritrova nella scaletta che Gianna Nannini ha preparato per il suo tour estivo, che questa sera, mercoledì 7 settembre, la porterà a esibirsi a Vicenza.