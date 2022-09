La scaletta del concerto di Loredana Bertè a Prato

Immensa come poche altre colleghe, Loredana Bertè è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Voce graffiante, potenza e grinta sono gli elementi che contraddistinguono la sua musica, che da decenni è diventata un inno alla libertà e alla voglia di essere sempre se stessi. Loredana Bertè negli anni ha saputo conquistare ampie fette di pubblico mostrandosi senza sovrastrutture nel bene e nel male. I dolori che la rocker si porta dentro sono noti a tutti, dalla morte della sorella al rapporto conflittuale col padre fino alle storie d’amore sfortunate. Tutti quei tormenti, Loredana Bertè riesce a trasferirli attraverso le sue canzoni e la sua musica, catalizzando l’attenzione delle migliaia di persone che accorrono sotto il suo palco a ogni esibizione e concerto. Questa sera, martedì 6 settembre, Loredana Bertè è in concerto a Prato : i posti sono andati sold-out in pochi giorni e in città l’attesa per la sua esibizione è alle stelle.

Loredana Bertè in concerto a Prato, la scaletta

Il repertorio di Loredana Bertè è straordinariamente ampio. Sono decine le canzoni di successo che la rocker ha realizzato in decenni di carriera. Canzoni che hanno travalicato le epoche, diventando inni generazionali trasversali, cantati a squarciagola anche da chi non era ancora nato. Non sono una signora è una delle canzoni simbolo della produzione musicale del nostro Paese, la sua energia e il suo profondo significato sono il plus che ha reso questo brano uno dei più cantati e passati in radio di sempre. Ma al suo arco, Loredana Bertè ha numerose frecce ed è riuscita a strutturare una scaletta straordinaria per il suo tour estivo ormai in via di esaurimento, che spazia dai brani più datati a quelli più recenti in un crescendo di emozioni e di energia che travolge e coinvolge tutti i presenti. Chiunque vada a un concerto di Loredana Bertè conosce almeno una canzone di quelle presenti nella scaletta che, a meno di cambiamenti, dovrebbe essere così: