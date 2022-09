La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Verona

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Nella suggestiva cornice del teatro romano di Verona, Fiorella Mannoia è pronta a incantare per l’ennesima volta il pubblico con le magiche emozioni della sua musica. Una delle più grandi signore della musica italiana, da sempre apprezzata per la sua eleganza e raffinatezza, è stata chiamata dal Comune di Verona per un concerto all’interno dell’Estate Teatrale Veronese. Un appuntamento che la cantante ha inserito nell’ambito del suo tour estivo, che nelle ultime settimane l’ha portata in gran parte delle città italiane, dove ha sempre raccolto grandi successi di pubblico. Com’era facile prevedere, i biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia a Verona sono andati sold-out in poco tempo ma i fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsi per tempo il ticket hanno la certezza di assistere a uno spettacolo di musica e voce unico nel suo genere. Riservata nella vita privata, Fiorella Mannoia è in grado di tirare fuori energia e calore quando si esibisce sul palco e l’atmosfera del teatro romano di Verona, dove salirà questa sera, martedì 6 settembre a partire dalle 21.15, è sicuramente propizia a un grande evento.