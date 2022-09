La scaletta del concerto di Mahmood a Vicenza

Mahmood in concerto a Vicenza: atteso da migliaia di persone per il penultimo appuntamento estivo del tour Condividi

Penultima data per il lungo tour di Mahmood, che chiude a metà settembre la tournée estiva che l'ha portato a toccare tutte le principali piazze delle città italiane. Il cantautore sarà sul palco questa sera, lunedì 5 settembre, in piazza dei Signori davanti a un ampio pubblico che non vede l'ora di assistere al penultimo appuntamento dell'estate dell'artista che, in coppia con Blanco, ha vinto e convinto al festival di Sanremo 2022. Quel successo li ha poi portati a esibirsi all'Eurovision song contest di Torino dove, però, la coppia artistica non è riuscita a replicare l'exploit di qualche mese prima, tanto da finire nelle retrovie. Poco male per Mahmood, che comunque quest'estate ha incontrato migliaia di persone che hanno cantato e ballato con la sua musica, muovendosi al ritmo delle canzoni che hanno permesso a Mahmood di scalare in pochi anni le classifiche italiane, piazzandolo tra i cantautori più apprezzati del nostro Paese.

Mahmood in concerto a Vicenza, la scaletta approfondimento Mahmood protagonista del docufilm Ja ti la Crediasa Crasa Il repertorio di Mahmood, oltre a essere discretamente ampio nonostante l’artista non abbia alle spalle una carriera ultradecennale, è decisamente variegato. Sono numerosi i successi raccolti da Mahmood da quando è salito alla ribalta con la sua canzone Soldi, con la quale ha trionfato al festival di Sanremo e che ha definitivamente sancito il suo ingresso tra i big della musica italiana. Una delle caratteristiche di Mahmood è proprio quella di avere un’ampia varietà di canzoni al suo arco, che gli hanno permesso di realizzare una scaletta molto dinamica, in cui i pezzi più ritmati sono stati alternati a brani più lenti. Una delle caratteristiche di Mahmood che il pubblico apprezza maggiormente è la denuncia sociale del cantautore, che nei suoi testi utilizza spesso temi di attualità per parlare al pubblico, per far emergere i disagi giovanili e non solo. Sono in tanti ad apprezzare la profondità del pensiero di Mahmood nei suoi brani, come dimostrano le migliaia di persone che ad ogni appuntamento hanno riempito le piazze e le arene in cui il cantautore si è esibito. A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, la scaletta del concerto di Mahmood a Vicenza dovrebbe prevedere: Dei

Ghettolimpo

Baci dalla tunisia

Inuyasha

Il Nilo nel naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

Il tour estivo di Mahmood approfondimento Mahmood, un viaggio nel Mediterraneo. Recensione del live all'Alcatraz Dopo vicenza, Mahmood è atteso per l’ultimo appuntamento del suo tour estivo a Codigoro sabato 10 settembre alle 21.00 presso il campo sportivo. Dopo alcune settimane di pausa, però, il cantautore è pronto per cominciare la sessione estiva. È già in preparazione il tour autunnale e invernale, che toccherà i principali teatri indoor italiani.