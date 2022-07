Mahmood protagonista del docufilm Ja ti la Crediasa Crasa

Si tratta di una esclusiva su Prime Video. Il docufilm segue l'artista in giro per l'Europa e racconta la sua storia attraverso le relazioni con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale

Mahmood - Ja ti la Crediasa Crasa è il documentario che segue il cantautore lungo tutto il suo tour europeo, racconta la storia di uno degli artisti italiani più amati. Il film esplora le relazioni più intime di Mahmood con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l'amore e l'assenza trovano il loro modo di coesistere. Mahmood - Ja ti la Crediasa Crasa è diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet e sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video.