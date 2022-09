La scaletta del concerto di Venditti e De Gregori a Roma

Francesco De Gregori e Antonello Venditti in concerto a Roma per un viaggio straordinario nella musica italiana Condividi

Ci sono concerti che, per la loro storia e le loro ambizioni, hanno qualcosa di diverso dagli altri. Tra questi, c'è sicuramente il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Roma. Antonello Venditti e Roma sono due facce di una stessa medaglia: inscindibili e insolvibili. Il filo che lega il cantautore alla Capitale è spesso, indistruttibile, tanto che Antonello Venditti è diventato quasi parte integrante della città, come uno dei suoi monumenti o come il Tevere. Dopo l'evento allo stadio Olimpico di questa estate, e dopo aver girato l'Italia raccogliendo successi in ogni tappa, i due hanno deciso di tornare a Roma per una due giorni di musica straordinaria all'auditorium Parco della Musica.

Venditti e De Gregori in concerto a Roma approfondimento Venditti e De Gregori, una prima volta da ricordare Antonelli Venditti e Francesco De Gregori insieme hanno uno dei repertori più straordinari della musica italiana. Inevitabilmente, un loro concerto è un concentrato di alcune delle canzoni che hanno scritto la storia della musica del nostro Paese, capolavori che non hanno tempo, conosciuti da tutte le generazioni, suonati e cantati a squarciagola in ogni occasione. Se a questo si aggiunge la straordinaria atmosfera di un concerto a Roma, tutto assume una dimensione ancora più incredibile e magica. Ed è forse questo mix a rendere memorabili i concerti di questa coppia di artisti unica, due personalità così diverse da essere quasi simili, tanto che le versioni cantate in coppia delle loro canzoni più popolari assumono una dimensione quasi onirica per il pubblico.

Venditti e De Gregori, la scaletta GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti La scaletta del concerto di Roma del 2 settembre per Venditti e De Gregori potrebbe ricalcare quella dello stadio Olimpico: un viaggio straordinario nella musica e nelle sonorità di un duo che non risente del tempo che passa. Non è stata resa nota la scaletta ufficiale, ma è presumibile che le canzoni in programma siano: Bomba o non bomba La leva calcistica della classe ‘68 Modena Bufalo Bill La Storia Peppino Generale Sotto il segno dei pesci Che fantastica storia è la vita Dolce signora che bruci Alice Sangue su sangue Santa Lucia Canzone Ci vorrebbe un amico Sara Notte prima degli esami Pablo La donna cannone Unica Rimmel Titanic Giulio Cesare Alta marea In questo mondo di ladri Sempre e per sempre Viva l’Italia Roma capoccia Il vestito del violinista Ricordati di me Buonanotte Fiorellino Grazie Roma