Jova Beach Party, cosa sapere sul concerto di Jovanotti a Viareggio

Come arrivare, dove parcheggiare e la scaletta: tutte le info sul Jova Beach Party di Viareggio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo la tappa in Campania, venerdì 2 e sabato 3 settembre il Jova Beach Party arriva a Viareggio, in Toscana, dove sono attese decine di migliaia di persone pronte a scatenarsi con Jovanotti e con i suoi ospiti. È stata un’estate di successi per il cantautore toscano, che ha fatto il tutto esaurito in ogni tappa del suo tour. L’area dell’evento occupa un’ampia porzione di litorale, pertanto sono state previste modifiche alla circolazione e soluzioni alternative per raggiungere il luogo preposto al Jova Beach Party di Viareggio.

Località e come arrivarci approfondimento Jova Beach Party, il meglio della tappa di Roccella Jonica. VIDEO Per il Jova Beach Party di Viareggio è stata scelta la spiaggia del Muraglione sulla Darsena di Viareggio. Si tratta di una delle località più rinomate e frequentate della cittadina della Versilia, pertanto è stato necessario regolamentare e organizzare alla perfezione qualunque aspetto. Anche l’ingresso è prestabilito, ossia non prima delle 14 quando vengono aperti i cancelli. Gli ingressi sono previsti da viale Europa, ai lati della Croce Verde, e dal molo marinai d'Italia, che però è riservato esclusivamente alle persone diversamente abili. Sono state istituite delle corse speciali, con anche l’impiego delle navette gratuite dalle ferrovie, sia da e per Firenze e La Spezia, che verso sud per Arezzo e Siena. Chi arriva in auto deve lasciarla in uno dei 4 spiazzi previsti, dai quali partono i bus gratuiti.

Gli ospiti e la scaletta GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Al Jova Beach Party di Viareggio sono previste le esibizioni di Motta e Gianluca Petrella, anche se sono numerosi, come nelle altre occasioni, gli ospiti che saliranno sul palco e che non sono stati annunciati per garantire l’effetto sorpresa. La scaletta delle precedenti date era così strutturata: Una tribù che balla I love you baby Sensibile all’estate Viva la libertà Sei un mito Hanno ucciso l’Uomo Ragno Gli anni L’estate addosso Sabato Il sole sorge di sera Musica Il boom Nuova era Safari Apri tutte le porte L’Allegria Fatti mandare dalla mamma C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones Ragazza magica Baciami ancora Sapore di sale Le tasche piene di sassi Tensione evolutiva Penso positivo Play Video Un raggio di sole Megamix Non m’annoio L’ombelico del mondo (Tanto)³ Gli immortali Estate Il più grande spettacolo dopo il big bang Ti porto via con me Ragazzo fortunato A te