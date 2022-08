La scaletta del concerto di Louis Tomlinson a Roma

Il ritorno dell’ex One Direction in Italia è stato accolto con tre sold out. La scaletta del concerto a Roma presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Condividi

Tutto pronto per le prime delle tre date di Louis Tomlinson in Italia. L'ex One Direction è impegnato con il suo World Tour e nel nostro Paese si esibirà a Roma il 30 agosto presso la Cavea dell'Auditorium Parco Della Musica, l'1 settembre a Taormina e il 3 settembre a Milano. Da mesi le date sono sold out per il grande ritorno dell'artista inglese che porterà per la prima volta sul palco le canzoni dell'album Walls, pubblicato nel 2020. Per il concerto di Roma, Louis Tomlinson sarà preceduto dall'esibizione del gruppo Stone, giovane band che è stata scelta anche ai concerti di Yungblud.

Il grande successo di Louis Tomlinson approfondimento Louis Tomlinson in concerto a Roma e Taormina nel 2022 L’attesa è frenetica e da giorni tantissime ragazze stanno attendendo l’apertura dei cancelli per vedere il loro idolo. Già da domenica in centinaia hanno scelto di dormire sotto i portici di ingresso cantando le canzoni di Louis Tomlinson e esibendosi in coreografie per immortalare tutti i momenti prima del concerto. Come detto non c’è possibilità di acquistare il biglietto perché tutte e tre date in Italia dell’ex One Direction sono andate sold out in poco tempo. Si tratta di un grande ritorno dopo il successo del 10 aprile scorso al Mediolanum Forum di Milano dove anche in quell’occasione aveva fatto registrare il tutto esaurito.

La scaletta di Louis Tomlinson a Roma GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Al centro della scaletta del concerto di Louis Tomlinson a Roma c’è l’ultimo album Walls pubblicato nel 2020. Disco d’oro in Italia e disco d’argento nel Regno Unito, il progetto discografico vede anche la collaborazione di Noel Gallagher. L’ex Oasis compare infatti tra gli autori della canzone Walls che ha dato poi il nome all’album. Non si conosce la scaletta ufficiale del concerto di Louis Tomlinson a Roma ma dovrebbe ricalcare quella delle ultime date in Europa, in particolare in Spagna dove l’artista si è esibito prima del suo arrivo in Italia. We Made It Drag Me Down Don’t Let It Break Your Heart Always You Change Night Changes 7 (Catfish and the Bottlemen cover) Fearless Only the Brave Habit Copy of a Copy of a Copy Defenceless Beautiful War (Kings of Leon cover) Little Black Dress Walls