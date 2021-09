Louis Tomlinson in concerto a Roma e Taormina nel 2022

I biglietti sono disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11 di venerdì 10 settembre. Per accedere alla presale è sufficiente registrarsi su www.livenation.it . La vendita generale scatta alle ore 11 di martedì 14 settembre su www.ticketmaster.it , www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio

Live Nation è lieta di annunciare due nuovi concerti di Luis Tomlinson in Italia, il 30 agosto a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del Roma Summer Fest, e il 1° settembre al Teatro Antico di Taormina. Un passo indietro: mesi addietro Tomlinson aveva annunciato una data estiva in Italia, ovvero il 3 settembre 2022 al Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI di Milano, a conclusione di un tour mondiale che, a partire dal 1° febbraio 2022, lo porterà sui palchi delle più grandi capitali in America, Europa e Australia. I biglietti di quel concerto erano andati esauriti in poco più di 24 ore (come era del resto accaduto per quelli del concerto atteso l’8 aprile al Lorenzini District, sempre a Milano). Ora possiamo finalmente confermare i due nuovi appuntamenti a Roma il 30 agosto e Taormina l'1 settembre.

I biglietti sono disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11 di venerdì 10 settembre. Per accedere alla presale è sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale è attiva invece dalle ore 11 di martedì 14 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.



Intanto non si è ancora spenta l’eco del “The Away From Home Festival”, il concerto-evento ideato e organizzato interamente da Louis Tomlinson per ringraziare i fan del loro sostegno e “celebrare il ritorno della musica dal vivo”, in attesa di iniziare il tour mondiale 2022. Il 30 agosto scorso, infatti, Tomlinson e la sua band hanno accolto al Crystal Palace Bowl di Londra 8500 persone che hanno potuto assistere al suo show in presenza e gratuitamente. L’evento è stato poi ripreso e trasmesso in streaming in tutto il mondo attraverso la piattaforma Veeps dal 4 al 6 settembre. Fra i 20 brani in scaletta Louis ha presentato anche l’inedita rock ballad “Change”, ma soprattutto ha manifestato tutta la sua gioia nel tornare sul palco e incontrare finalmente di nuovo il suo pubblico. “Per quanto mi riguarda - ha detto – suonare dal vivo è la parte migliore del mio lavoro e non vi vedevo da così tanto tempo! La musica è nulla senza di voi”. Sicuramente il migliore auspicio anche per i fan che lo aspettano in Italia.



LOUIS TOMLINSON – DATE E PREZZI DEI BIGLIETTI

30 agosto 2022 - ROMA - Roma Summer Fest – Cavea, Auditorium Parco della Musica

INFO: http://www.the-base.it e https://www.auditorium.com

Biglietti:

Tribuna Centrale: € 66,00 + ddp

Tribuna Mediana: € 60,00 + ddp

Parterre in piedi: € 46,00 + ddp

Tribuna Laterale: € 40,00 + ddp

Tribuna Alta Mediana: € 32,00 + ddp





1 settembre 2022 - TAORMINA – Teatro Antico

INFO: https://puntoeacapo.uno

Biglietti:

Platea: € 65,00 + ddp

Tribunetta Gold: € 55,00 + ddp

Cuscini numerati in cavea: € 50,00 + ddp

Cavea non numerata: € 40,00 + ddp