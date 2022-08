MTV Video Music Awards 2022, Johnny Depp appare a sorpresa. VIDEO

Musica

MTV Video Music Awards 2022: trionfo dei Måneskin. Tutti i vincitori

Damiano, Victoria, David ed Ethan hanno vinto come Best Alternative per I Wanna Be Your Slave: è la prima band italiana nella storia a portare ad aggiudicarsi un premio. Taylor Swift si è aggiudicata il Video of the Year con All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version), Harry Styles ha portato a casa il riconoscimento Album of the Year per Harry’s House. Tra i vincitori Bad Bunny, Jack Harlow, Lizzo, Red Hot Chili Peppers e Doja Cat

Successo straordinario per i Måneskin che hanno conquistato il premio Best Alternative grazie al brano I Wanna Be Your Slave divenendo il primo gruppo italiano della storia a portare a casa un riconoscimento all'evento. La formazione ha anche fatto scatenare il pubblico del Prudential Center di Newark con l'esibizione di Supermodel

Damiano ha commentato la storica vittoria nella categoria Best Alternative: “È straordinario. Non ce l'aspettavamo. È un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara”.