Catt dedica Wild Hearth a tutti quelli che hanno il cuore selvaggio

Un invito a ballare. Catt torna con un'inaspettata evoluzione del suo sound. Wild Heart supera la sfida di essere una canzone pop edificante e frizzante, pur essendo profondamente incoraggiante in questi tempi così caotici: "Volevo scrivere una canzone per tutti i nostri cuori selvaggi. I nostri cuori non hanno bisogno di essere riparati. Hanno solo bisogno di essere. I nostri cuori sono pieni di tutto ciò che hanno provato. Contengono tutte le risposte. Nessuna paura". Per Wild Heart Catt ha collaborato per la prima volta con i membri della sua band e con un co-produttore. In combo con le incredibili skill di Catt come polistrumentista e compositrice il team ha creato un enorme miglioramento del sound, ma si è anche preso cura di ciò di cui la canzone necessitava: onestà, umiltà e luce. Wild Heart esce ufficialmente oggi, 26 agosto 2022, per ListenRecords Berlin. La canzone è il primo segnale ricco di gioia della nuova era musicale di Catt : "Ci saranno un sacco di cambiamenti in tante direzioni. Sono davvero entusiasto di condividere un pezzetto alla volta il viaggio musicale che sto percorrendo".

Catt è una cantautrice e musicista polistrumentista tedesca residente a Berlino. Nata e cresciuta nel 1995 in un villaggio di tre case della Germania del nord tra foreste, campi, esercitazioni al pianoforte classico e cori di trombone, CATT si è circondata di musica fin dall'infanzia. Prima ancora di iniziare a parlare, ha cantato.

Una voce che ferma il tempo. Catt trasforma storie apparentemente semplici in narrazioni universali sull'adesso, il qui, l'essere. Musica come speranza, piena di radiosa chiarezza, una nuova forma di pop, pieno di profondità, di brillantezza e onestà: “Ho affrontato molti cambiamenti come persona e come musicista. Probabilmente di questi tempi ognuno attraversa delle trasformazioni personali. Ciascuno è sulla propria strada. L'onestà radicale nei nostri confronti ci porterà sempre dove vorremo essere. E una canzone può darci una casa".



Oltre a una voce entusiasmante e a grandi doti come compositrice e cantautrice, Catt suona una vasta gamma di strumenti a livello professionale, entusiasmando il pubblico con la sua immensa musicalità e gioia di suonare sia in concerti da solista che con la sua incredibile band. In particolare, è una esperta pianista classica, suona tromba e trombone, chitarra e percussioni e sui palchi fa tutto ciò dal vivo. Inoltre produce e registra indipendentemente le sue canzoni. Le opere di Catt sono state recentemente scelte per le campagne di alcuni grossi brand (sia per il 2022 che per il 2023) e dall'inizio della sua carriera ha lavorato con molti rinomati artisti come Sarah Connor, LEA, Max Herre, Nico Santos, Francesco Wilking, Balbina e molti altri. Forte di una fanbase social di oltre 30mila persone, Catt sta continunando a espandere il proprio pubblico grazie alle sue release discografiche e alla sua attività live, raggiungendo nell'ultimo periodo più di 350000 ascoltatori mensili. Catt si esibisce costantemente dal vivo, contando più di 50 concerti all'anno. Nel 2022 il tour si sta sviluppando in Germania, Svizzera e, soprattutto, in Italia, dove farà il suo esordio a ottobre 2022. In lavorazione per il 2023 poi una estesa stagione festival e un tour autunnale da headliner in Germania, Austria, Svizzera, Benelux, Francia e Italia.



Queste le date del tour italiano 2022 organizzato da Vertigo Concerti

12/10/2022 - Forlì (IT) Diagonal

13/10/2022 - Pisa (IT) Caracol

14/10/2022 - Borgomanero (IT) Teatro Rosmini

15/10/2022 - Parma (IT) Borgo Santa Brigida

16/10/2022 - Vignola (IT) Ex Lavatoio