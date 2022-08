The Jordan e Nina Nesbitt colorano con la loro musica la fine d'agosto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Misteriosa nuova artista, The Jordan ha conquistato oltre 500.000 streaming con i primi due singoli, 'You Don't Even Know Me' e 'Naked In The Sun', nonostante una presenza minimale sui social e le poche informazioni rivelate. Oggi, The Jordan svela la sua identità in Caroline Van Der Leeuw, meglio conosciuta come Caro Emerald. Cantante e compositrice olandese, ha conquistato il platino nel Regno Unito con 'Deleted Scenes From Cutting Room Floor', il disco di debutto, seguito da 'The Shocking Miss Emerald', #1 in UK, ed un lungo tour tutto esaurito con tappa alla prestigiosa Royal Alber Hall di Londra e al Pyramid Stage di Glastonbury. The Jordan è pronta al debutto con Nowhere Near The Sky, il disco in arrivo il 10 febbraio su etichetta Cooking Vinyl e pubblica oggi il terzo singolo, 'The Room', la traccia che apre l'album, una meravigliosa introduzione guidata dalla voce suadente dell'artista che esalta la corsa dell'amore e della lussuria in tutta la sua gloria, tra suoni corali ed atmosfera spirituale. Sottolineando la profondità e l'ampiezza della sua trasformazione artistica, 'Nowhere Near The Sky' è un nuovo capitolo nella carriera artistica di Caroline, tra nuovi suoni e ricerca del candore e della verità. La sua voce è più pura e più potente di qualsiasi cosa abbia mai registrato prima, tra trame trip-hop e folktronic cariche di magia e di mistero. Dopo anni di dubbi e sentimenti repressi, il suo modo di scrivere si mostra finalmente puro e senza veli. 'Nowhere Near The Sky' è il prodotto della febbrile creatività di Caroline, un'effusione di scrittura che esprime chi è veramente. Alla produzione troviamo David Kosten - vincitore di un Ivor Novello e già al lavoro con Bat For Lashes, Everything Everything, Chris Martin – e Eg White (Florence + The Machine, Sam Smith), oltre a Wiger Hoogendorp, Robert Biesewig e Wouter Hardy. Anche Adrian Utley dei Portishead ha contribuito a molti dei brani.