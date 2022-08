Britney Spears-Elton John, il duetto Hold me close esce il 26 agosto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Sarà il 26 agosto il giorno del tanto atteso ritorno di Britney Spears. In quella data, infatti, verrà pubblicato Hold me closer, duetto della popstar al fianco di Elton John, e vera ripartenza di Britney dopo l'addio alla musica nel 2016. La nuova versione del primo singolo tratto dall'album Glory doveva essere pubblicata lo scorso 19 agosto, ma la data era slittata, mentre l'audio integrale è finito in rete soprattutto su Telegram.