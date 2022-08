Red Hot Chilli Peppers, il video del nuovo singolo Tippa My Tongue

Il nuovo disco Return of the Dream Canteen arriverà sul mercato il 14 ottobre 2022 Condividi

I Red Hot Chili Peppers sono tornati. A distanza di pochi mesi dall’uscita dell’album Unlimited Love, la band capitanata da Anthony Kiedis ha pubblicato il nuovo singolo Tippa My Tongue. Nelle scorse ore la formazione ha distribuito anche il videoclip ufficiale della canzone ottenendo velocemente più di 250.000 visualizzazioni su YouTube.

Red Hot Chili Peppers, Il videoclip di Tippa My Tongue approfondimento Red Hot Chili Peppers, Flea spiega perché non ama fare foto con i fan Return of the Dream Canteen è il titolo del nuovo album dei Red Hot Chili Peppers. In attesa della distribuzione del disco, la band statunitense ha pubblicato il primo singolo estratto dal progetto discografico.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Tippa My Tongue ha immediatamente conquistato il pubblico ricevendo numerosi commenti positivi e aumentando ancora di più la curiosità per Return of the Dream Canteen, in arrivo sul mercato tra pochi mesi, più precisamente il 14 ottobre 2022.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento I Red Hot Chili Peppers pubblicano la nuova canzone "Nerve Flip" I Red Hot Chili Peppers vantano un carriera di quasi quarant’anni sempre in testa alle classifiche, tra gli album più amati della formazione troviamo sicuramente Blood Sugar Sex Magik, Californication e Stadium Arcadium.

Per quanto riguarda i singoli spiccano Under the Bridge, Scar Tissue, Otherside, Snow e Bye the Way.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie