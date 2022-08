La scaletta del concerto di Salmo a Gallipoli

Prosegue con grande successo il tour di Salmo nelle principali piazze d’Italia. Il rapper sardo da qualche settimana sta attraversando lo stivale con il suo Flop tour, che in ogni data ha raccolto grandi soddisfazioni da parte del pubblico. Molte delle date sono andate sold-out e dopo due anni di assenza dai palchi a causa della pandemia Covid che ha bloccato i live in tutta Italia, il cantante ha finalmente ritrovato il suo pubblico. Dopo le date di San Siro, Salmo è partito in tournée e sta toccando le principali città turistiche costiere del nostro Paese, dove trova ampia fanbase pronta a scatenarsi sulle note della sua musica. Questa sera, venerdì 12 agosto, Salmo sarà a Gallipoli per una delle ultime tappe del suo tour estivo dopo la sessione indoor che si è conclusa lo scorso inverno e la scaletta che ha preparato promette di far scatenare le migliaia di persone che sono pronte ad accorrere sotto il palco della nota località salentina per acclamarlo.

Salmo a Gallipoli, la scaletta del concerto in Salento

Nella sua unica tappa in Puglia, Salmo prevede di portare sotto il palco migliaia di persone come già accaduto nelle date precedenti. Per quanto il rapper sardo non sia il prototipo del cantante mainstream, nel corso degli anni si è costruito una fanbase molto numerosa che lo segue nei live e anche sui social, dove ha una presenza molto forte. Sfrontato e pronto ad andare contro il sistema, come nelle più classiche tradizioni del rap, Salmo è spesso al centro delle polemiche quando non è sul palco. Ma quando si esibisce davanti al suo pubblico è in grado di trascinare migliaia di persone con la sua musica, a volte di denuncia e a volte arrogante. Il personaggio di Salmo è uno dei più controversi dell’attuale scena musicale ma il rapper sa perfettamente cosa cerca il suo pubblico e cosa fare per assecondarlo e così ecco che la sua scaletta diventa un percorso ritmato nella produzione musicale di Salmo negli ultimi anni. Il rapper riesce a far ballare e cantare il suo pubblico per ore e sfrutta al meglio la sua straordinaria presenza scenica per creare coinvolgimento e mood giusto per una sera d’estate. Al netto di eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, la scaletta del concerto di Salmo a Gallipoli dovrebbe essere la seguente: