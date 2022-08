La scaletta del concerto dei Litfiba a Monte Urano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

I Litfiba sono al loro ultimo tour dopo 40 anni di musica. Anzi, 42: questo tour si sarebbe dovuto celebrare nel 2020, in occasione dell’esatto quarantennale dalla fondazione della band nel 1980. Tuttavia, l’epidemia di Covid ha stravolto i piani di Piero Pelù e di Ghigo Renzulli, che hanno dovuto aspettare ancora due anni per salire sul palco e salutare il loro pubblico. Un’attesa che, però, è stata ripagata da concerti-spettacolo in tutta Italia, eventi destinati a scrivere la storia della musica italiana e che resteranno sicuramente impressi nella memoria dei tantissimi che, a ogni concerto, si accalcano sotto il palco della band per cantare insieme a loro i successi più straordinari di oltre quattro decenni di musica rock. La scaletta che Pelù e Renzulli hanno preparato per quest’ultima avventura insieme, chiamata profeticamente Ultimo girone è particolarmente intensa e prevede i successi più straordinari realizzati dalla coppia dal 1980 a oggi, in un vero e proprio viaggio nella musica ma anche nel tempo.