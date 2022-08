John Legend, c'è il nuovo singolo: è All She Wanna Do feat. Saweetie

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



John Legend, artista multiplatino vincitore di 12 Grammy Award, ha liberato il suo attesissimo ottavo album in studio, Legend, in uscita il 9 settembre. Prodotto esecutivamente da John Legend e dal prolifico produttore-autore Ryan Tedder, il prossimo progetto è un vibrante doppio album intriso di uno spirito impenitente di sensualità e gioia, ma anche cosciente dalla piena vulnerabilità del dolore, dell’elogioe della cura. Oea l’album è disponibile in presave e preorder.



Con Legend è la prima volta nella sua illustre carriera che il musicista abbraccia ufficialmente il significato iconico del suo nome: "Fino a questo momento, non ho mai usato un aspetto del mio nome come titolo di un album", spiega John Legend. “Ho dovuto guadagnarmelo, offrendo la mia migliore performance e musica per essere all'altezza del cognome che porto. E questo sono io che affermo di essere orgoglioso di quello che sono, sono fiducioso nel lavoro che ho fatto e lo voglio dire al mondo intero". In concomitanza con l'annuncio, John Legend ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo, ultima anticipazione del progetto discografico in arrivo, All She Wanna Do feat. Saweetie. Avvincente e assolutamente edificante, il brano è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder, Monsters and Strangerz, Zach Sketon, Andrew DeRoberts e Halatrax. Negli ultimi mesi, John Legend aveva condiviso con il pubblico i primi due singoli dell'album, "Honey", "un brano R&B sensuale di ispirazione jazz" (Billboard) feat. Muni Long e "Dope", un "brano estivo e piacevole" (Rolling Stone) feat. JID.



LEGEND Track List:

ACT I



Rounds ft. Rick Ross Waterslide Dope feat KID Strawberry Blush Guy Like Me All She Wanna Do Splash ft Jhene Aiko, Ty Dolla $ign You Fate ft Amber Mark Love ft Jazmine Sullivan One Last Dance All She Wanna Do ft. Saweetie



ACT 2