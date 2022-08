Prosegue il tour di Blanco in Italia. In questi giorni il giovanissimo cantante è impegnato in una serie di concerti che richiamano migliaia di persone ogni volta. L’artista, che ha trionfato all’ultimo festival di Sanremo con il brano Brividi, cantato in coppia con Mahmood, può contare su una fanbase molto numerosa, costituita principalmente da ragazzi e ragazze della sua età che vedono in lui un esempio da seguire. Blanco fa musica da appena 20 anni, prima inseguiva il sogno di diventare calciatore, ma nel momento in cui gli è esplosa la passione per la musica, non è più riuscito a farne a meno e ha capito che, dopotutto, la sua strada era quella. Ha lasciato il calcio e ha iniziato a scrivere, raggiungendo rapidamente il successo. La scaletta del concerto di Blanco a Gallipoli racchiude gran parte della sua produzione musicale, brani conosciuti e amati soprattutto dai giovanissimi.

Il concerto di Blanco a Gallipoli

Per un ragazzo giovane come Blanco, la cui base di fan è composta principalmente da ventenni, un concerto a Gallipoli era d’obbligo in questa calda estate 2022. Blanco ha inserito la città pugliese nel suo tour, essendo questa una delle principali mete del turismo giovane in Italia, tanto che l’evento è andato sold out in pochi giorni. Certo, Blanco non ha il repertorio ampio e variegato sul quale possono contare i suoi colleghi con ben più esperienza e anni di carriera alle spalle, ma il giovanissimo cantautore è riuscito comunque a costruire una scaletta degna di nota, inserendo tutti i principali brani della sua produzione, capaci di far ballare per ore i fan sotto il palco che, non paghi, non si esimono dal chiedere il bis. Nella scaletta, Blanco ha inserito anche Brividi nella versione da solista. Benché non sia stata diffusa la scaletta ufficiale, sulla base dei precedenti concerti, l’ordine di uscita dei brani per il concerto di Gallipoli non dovrebbe essere eccessivamente diverso da questo: