La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Catania

Fabri Fibra a Catania: la scaletta

approfondimento

Fabri Fibra e Grido, è uscito il nuovo singolo Sfiga

La carriera ultradecennale di Fabri Fibra gli permette, oggi, di avere a disposizione un ampio numero di canzoni per strutturare una scaletta appassionante e vivace, capace di far cantare il pubblico per due ore consecutive. Nonostante l’album Caos fosse per Fabri Fibra una scommessa, che lui ha vinto, il pubblico ha dimostrato di apprezzare l’evoluzione del cantante, recentemente passato all’etichetta Sony Music dalla Universal Music. Un lavoro importante per Fabri Fibra,che ha potuto contare anche sulla collaborazione di un mostro sacro come Gino Paoli con il quale ha firmato l’intro dell’album. Ma all’interno del nuovo album si trovano anche altre collaborazioni, come quelle con Rose Villain, Francesca Michielin, Neffa, Marracash, Salmo, Lazza e Madame. La scaletta ufficiale del concerto di Catania non è stata resa nota dal cantante, sulla base delle precedenti esibizioni, si può presumere che sia uguale, o molto simile, a questa: