Il progetto Alcalà nasce da un concetto: la realtà è un punto di vista, così come l’illusione. Il singolo Nonestate racconta di pensieri tristi, nostalgia e giornate noiose che non potranno certo essere spazzate via dalla prima pagina di un quotidiano sportivo o di un romanzo allegro. Domina sempre e comunque la sensazione dolceamara regalata dalla vita.

Anyma, classe 2002, con Paradise avvia un progetto nato con l’intenzione di riuscire a inserirsi nel contesto club e far ballare i giovani, non solo nelle notti d’estate ma in qualsiasi occasione ci sia voglia di far festa e lasciare alle spalle i problemi per far posto alla spensieratezza.