Dopo una serie di successi che ne hanno evidenziato sensibilità e carisma, il cantante e polistrumentista pugliese torna con un sound che richiama gli anni 60/70 del twist e del rock'n'roll, ma rivisitati in chiave moderna. Per Sky TG24 ha creato una playlist scandita di ricordi, emozioni e nuovi inizi

LUIGI TENCO - MI SONO INNAMORATO DI TE

Ho sempre pensato di essere molto vicino al suo mondo artistico. Incommensurabile, romantico e inconfutabilmente attuale. Amo follemente la sua penna e ascoltarlo, magari, con un calice di vino e la luce soffusa per sentirmi al posto giusto.



POST MALONE - CIRCLES

E’ un artista con un’attitudine estrema e un linguaggio diretto. Negli ultimi anni, parla molto di lui nei suoi testi, delle sue esperienze e della visione che ha del mondo. Avevamo bisogno di uno come lui.



SAM SMITH - HOW DO YOU SLEEP?

Rimango stupito ogni volta del suo immenso talento e di quel timbro pazzesco. Questo brano arriva dritto al cuore. E’ una poesia per chi l’ascolta, una carezza che ti sfiora il viso.



GINO PAOLI - IL CIELO IN UNA STANZA

Uno di quei pezzi che risuona come un fulmine a ciel sereno. E’ impossibile ascoltarla senza percepire il cuore e la pancia con cui è stata scritta e d interpretata. Un capolavoro della musica italiana. Un’emozione unica.



CRAIG DAVID - 7 DAYS

Mi ricorda l’adolescenza, la spensieratezza e i primi passi nella musica. Ogni volta che l’ascolto mi innamoro sempre di più della sua top line melodica. Che magia.



MORGAN HERITAGE - TELL ME HOW COME

Mi riporta alla mente il momento in cui ho condiviso il palco insieme a loro. Emozionante a dir poco e vedere il loro feeling artistico ancor di più. Fedeli al loro genere musicale, sono dei musicisti di grande spessore, dei rivoluzionari.



BOB MARLEY - ONE LOVE

Semplicemente good vibes. Mi ha accompagnato in un momento importante, un ostacolo per tutti gli studenti: gli esami di maturità. Un capitolo della mia vita che mai dimenticherò.



PINO DANIELE - QUANNO CHIOVE

Un pezzo dolcemente malinconico che solo Pino riesce a trasmettermi. Emozioni, brividi, sensazioni e ricordi che ti cullano. La musica italiana ci ha regalato delle vere perle.



LUCIO DALLA - DISPERATO EROTICO STOMP

Lo stile inconfondibile di Lucio, artista impeccabile, un genio. Questo brano è un capolavoro che ascolti a tutto volume. E’ nella playlist di tutti noi ma, soprattutto, nei nostri cuori.