La scaletta del concerto di Michele Bravi a Bergamo

Il diario degli errori, Mantieni il bacio, Falene e Zodiaco. Sono queste (insieme a molte altre) le canzoni protagoniste assolute del prossimo concerto di Michele Bravi e del suo Zodiaco Tour 2022. Il cantante umbro suonerà questa sera, giovedì 28 luglio, dal Lazzaretto di Bergamo. Ecco la scaletta completa

È nella gioia di poter partecipare alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia da vero protagonista, come attore nel cast del film Amanda, di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi e Giovanna Mezzogiorno, che il cantante Michele Bravi prosegue con il ricco calendario di date estive in programma per il Michele Bravi – Zodiaco Tour 2022. Questa sera, giovedì 28 luglio, la voce de Il diario degli errori e L'inverno dei fiori, sarà a Bergamo per uno spettacolo unico ed emozionante che andrà in scena dalla location Lazzaretto. Appuntamento alle ore 21:30 con una ricca scaletta di brani. Eccone alcune anticipazioni.

Michele Bravi in concerto a Bergamo, quali brani suonerà in serata approfondimento Michele Bravi, il nuovo singolo è Zodiaco Non solo la hit Zodiaco che durante quest’estate 2022 sta facendo scatenare tutti tra pista da ballo e spiaggia – dal cui titolo peraltro prende il nome l’intero tour – la scaletta di Michele Bravi a Bergamo, giovedì 28 luglio in concerto dal Lazzaretto, sarà davvero ricca. L’obiettivo? Mettere in luce il grande talento dell’artista perugino e far conoscere le sue canzoni, ma anche emozionare e divertire il pubblico presente sotto palco all’ascolto di vecchi e nuovi successi di uno degli artisti più promettenti della nuova generazione del pop italiano. Ecco la possibile scaletta del concerto di Michele Bravi a Bergamo, giovedì 28 luglio 2022: Maneggiami con cura Il diario degli errori Chiavi di casa Tanto per cominciare Cambia Quando un desiderio cade Falene Se io fossi un angelo (cover di Lucio Dalla) La vita e la felicità Diamanti Inverno dei fiori Odio (cover di Umberto Bindi) Zodiaco Ricordami La vita breve dei coriandoli Mantieni il bacio

Tutte le date del Michele Bravi – Zodiaco Tour 2022 GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Sono in tutto dieci le date in programma per il Michele Bravi – Zodiaco Tour 2022 che consentiranno al noto cantante umbro di viaggiare nelle migliori località italiane per far conoscere al pubblico tutto il meglio della sua musica e tornare a emozionarsi sopra e sotto il palco, immerso nel caloroso abbraccio dei suoi fan. Ecco il calendario completo della tournée estiva italiana di Michele Bravi considerando i tre concerti già andati in scena a L’Aquila, Agerola (NA) e Treviso, nonché le due date a Ortona e Santa Marinella rimandate: 21 luglio 2022 – L’Aquila, Piazza Duomo

23 luglio 2022 – Ortona (CH), Piazza del Teatro Tosti (RIMANDATA al 18 agosto)

24 luglio 2022 – Agerola (NA), Sui sentieri degli dei

26 luglio 2022 – Treviso, Suoni di marca

28 luglio 2022 – Bergamo, Lazzaretto

30 luglio 2022 – Trento, Trento Summer Festival

3 agosto 2022 – Courmayeur (AO), Prè de Pascal

16 agosto 2022 – Marina di Pisa (PI), Piazza delle Baleari

18 agosto 2022 - Ortona (CH), Piazza del Teatro Tosti (NUOVA DATA)

19 agosto 2022 – Santa Marinella (RM), Castello di Santa Severa (NUOVA DATA)

1 settembre 2022 - Santa Marinella (RM), Castello di Santa Severa (RIMANDATA al 19 agosto)

3 settembre 2022 – Busca (CN), Suoni dal Monviso