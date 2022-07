Xdono di Tiziano Ferro è stata copiata: lo conferma il produttore

Michele Canova racconta di aver copiato la base di Xdono di Tiziano Ferro

Intervistato da Rolling Stone Italia, il producer Michele Canova, che da poco ha pubblicato il suo nuovo disco Level One, con lo pseudonimo di CanovA, e la collaborazione di svariati artisti come Fabri Fibra, Luca Carboni, Giorgia, Gianna Nannini e Nayt, ha colto l’occasione di ripercorrere alcune tra le tappe più interessanti del suo passato musicale. Ed è proprio raccontando degli anni passati al fianco di Tiziano Ferro, e del successo della hit Xdono – che nel 2001 scalò le classifiche italiane ed europee di Francia e Germania con migliaia di copia vendute – che il producer ha ammesso di come la canzone sia in realtà stata quasi completamente copiata dal noto brano Did You Ever Think di R. Kelly, icona del genere rap e R&B americano. “Tiziano era un bel ragazzo, cantava bene. Io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, un certo tipo di R&B”, ha attaccato Michele Canova per raccontare la nascita di Xdono. “E il gioco funzionò. Xdono, non è più un mistero per nessuno, era proprio presa da un pezzo di R. Kelly. Io e Tiziano ci siamo guardati mentre eravamo in studio”, ha proseguito il producer raccontando per filo e per segno il momento della decisione. “Facciamo la marachella?”. E, alla risposta positiva di Ferro, CanovA racconta di essersi messo a risuonare il pezzo per poterlo poi unire al testo. “Perché se lo risuoni al massimo possono dirti che hai copiato, ma giuridicamente non possono farti un ca**o”.