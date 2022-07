La scaletta del concerto di Patti Smith a Roma

Approfondimenti

Patti Smith compie 75 anni: chi è la "sacerdotessa" del rock. FOTO

Nata il 30 dicembre 1946, la cantautrice, poetessa, fotografa, pittrice e scultrice è stata fonte di ispirazione per grandi artisti come Madonna e gli U2. I suoi brani come “People Have The Power”, “Gloria” (cover del brano dei Them di Van Morrison), “Dancing Barefoot” e “Because The Night”, scritta con Bruce Springsteen, sono pietre miliari della musica. Nel 2021 ha ricevuto le chiavi della città di New York

Patti Smith è un’artista unica, completa, di straordinario talento, e durante la sua lunga carriera ha attraversato tutte le forme d’arte, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Cantautrice, poetessa, fotografa, pittrice e scultrice, è a buona ragione soprannominata la “sacerdotessa” del rock. Ha battuto tutti sul tempo: il suo album Horses del 1975 ha anticipato i temi del punk e realizzato un perfetto connubio tra rock e versi

Patricia Lee Smith è nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, in Illinois. Si trasferisce con la famiglia prima a Philadelphia, quindi nel New Jersey. È stata una bambina un po’ “ai margini”, come lei stessa ammette: “Non ero attraente, non ero molto comunicativa, non ero molto intelligente, almeno a scuola. Non ho mai dimostrato al mondo che ero qualcosa di speciale ma ho avuto questa enorme speranza per tutto il tempo ed è questo lo spirito che mi ha mantenuto forte. Ero una bambina felice perché avevo la sensazione che sarei andata oltre il mio corpo fisico"