Dopo lo stop forzato del 2021 dovuto all’emergenza sanitaria, lo straordinario

appuntamento con Gipsyland torna per la dodicesima edizione, la più grande e sorprendente di sempre. Dopo sette anni durante i quali il festival si era concentrato in un unico giorno, torna a sdoppiarsi in due serate: l’appuntamento è venerdì 5 e sabato 6 agosto 2022 a Cisternino (Brindisi), in Valle d’Itria, Masseria Montereale.

La lineup dell’edizione di quest’anno vedrà, tra gli altri, grandi esponenti della musica elettronica italiana e internazionale far ballare i visitatori fino all’alba: tra loro figure storiche dell’elettronica mondiale come DANNY TENAGLIA, DJ STINGRAY 313, MOVE D, JUS ED, icone della club culture italiana come LELE SACCHI, ALEX NERI, FARFA, YULIA NIKO e la new generation italiana rappresentata da FEDELE, SGAMO e tanti altri.



In occasione della dodicesima edizione sono previste le più svariate attività - non solo musica ma anche spettacoli di danza, teatro, acrobati, e ancora mercatini vintage e artigianali, e tanto altro. Gli stage saranno, anche quest’anno, ben cinque.

AIA

Il palco principale, circondato dalle antiche mura della Masseria, diventa una grande scenografia della consolle in cui si esibiranno i dj del genere House.



PANORAMIX

Una scenografia che richiamerà i suggestivi tendoni del circo ospiterà le esibizioni di alcuni dei migliori esponenti della scena musicale elettronica internazionale.



ULIVETO

Immerso negli ulivi pugliesi, è il palco designato alla musica Urban al venerdì e quella degli artisti locali al sabato.



PINETA

Il Gipsyland è un luogo lgbtqia+ friendly in ogni suo angolo. La Pineta riflette lo spirito della cultura musicale queer e del clubbing internazionale ispirato alle icone per i diritti civili. Il clima di festa unisce.



TEATRO BISTROT

In questo spazio, in cui verrà ricreata l’atmosfera dei teatri di varietà, sarà possibile cenare e assistere a performance teatrali e musica dal vivo. La presenza di food truck e sedute permette inoltre di assaporare nell’area attigua le specialità tipiche pugliesi.



UN’EDIZIONE SOSTENIBILE

Gipsyland da quest’anno diventa un evento sostenibile ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare un'eredità positiva alla comunità che lo ospita. Alla base di questo ci saranno un’attenta pianificazione e organizzazione, allo scopo di prevenire le criticità con un approccio gentile e partecipativo nello spirito della manifestazione. Si prenderanno in considerazione i fattori ENERGIA, MOBILITÀ / ACCESSIBILITÀ, RIFIUTI, COMUNICAZIONE.