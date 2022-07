Due ore di musica per migliaia di persone: la scaletta del concerto di Marracash a Ferrara è un tripudio di canzoni Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Prosegue il grande tour di Marracash, che sta portando il cantante a toccare tutte le principali piazze del nostro Paese. Il rapper è arrivato circa alla metà del troncone estivo del tour, che terminerà il 13 agosto a Catania prima di riprendere il 10 settembre con le date indoor. Il rapper ha già riempito numerose piazze e si appresta a replicare gli ottimi risultati anche a Ferrara, dove si esibirà oggi, 20 luglio, in piazza Trento e Trieste. I posti sono quasi sold out per l’evento nel capoluogo emiliano, dove sono attese migliaia di persone, impazienti di rivedere il loro beniamino sul palco dopo diversi anni di assenza a causa del Covid.

La scaletta del concerto di Marracash a Ferrara approfondimento Targhe Tenco, vincono Marracash, Ditonellapiaga ed Elisa Il concerto di Marracash a Ferrara promette oltre due ore di musica: una scaletta lunga per il rapper, che ha un repertorio tale da permettergli di fare un’ampia selezione di pezzi da portare sul palco ai suoi concerti. Tra pezzi nuovi e grandi classici, Marracash non si esimerà dai bis sui suoi pezzi più celebri, che puntualmente vengono richiesti a gran voce da pubblico. A Ferrara, così come negli altri concerti che ha già tenuto in altre parti d’Italia, il rapper ha deciso di portare la migliore selezione della sua musica, un viaggio nel tempo alla riscoperta, che per altri è una scoperta, delle sonorità del rapper con un alle spalle una carriera di successo ultradecennale. Considerando che ogni artista è solito personalizzare la lista d’uscita delle canzoni in relazione al pubblico e all’evento che va a realizzare, la scaletta del concerto di Marracash a Ferrara non dovrebbe discostarsi eccessivamente da quella degli altri show. Eccola: Loro Body parts Pagliaccio Cosplayer Bravi a cadere i polmoni Crazy Love Quelli che non pensano Gli altri Nulla accade Dubbi Laurea ad honorem Goat – il cuore Io Supreme – L’ego A volte esagero La chiave King of rap Scooteroni Cashmere Sport – i muscoli Salvador Dalì Crudelia Poco di buono Nemesi 64 barre di paura L’anima Infinity love

Il tour di Marracash approfondimento Marracash, pubblicato il video di "Dubbi" Il concerto di Ferrara di Marracash è la quinta tappa del tour cominciato lo scorso 12 luglio a Stupinigi, in provincia di Torino. Gli show del rapper sono inseriti all’interno dei tabelloni dei principali eventi musicali dell’estate nel nostro Paese e porteranno il cantante a esibirsi in tante città. L’ultima data del tour estivo sarà a Sotto il vulcano festival, evento programmato a villa Bernini, a Catania il 13 agosto. Meno di un mese dopo, il 10 settembre, dal Palainvent di Jesolo, Marracash darà il via alla sessione indoor dei concerti, altre 18 date, molte delle quali prevedono anche il recupero di quelle cancellate durante l’epidemia di coronavirus. Durante l’autunno, Marracash è atteso anche per una data all’Arena di Verona. Tutti i biglietti del nuovo tour sono in vendita su Ticketone.